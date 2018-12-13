شكرا لقرائتكم هذا ما بحث عنه السعوديون في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي تم البحث عنها في المملكة خلال العام 2018، وذلك مع اقتراب السنة من نهايتها.

ووفقًا لمحرك البحث كانت كلمة “العنوان الوطني” هي الأكثر بحثًا من قبل السعوديين في عام 2018.

وفي المرتبة الثانية في البحث جاءت بوابة التوظيف الإلكتروني – جدارة وفي المرتبة الثالثة جاءت كلمة حلول.

وعلى مدار العام، كان لكلمة “جمال خاشقجي” نصيب كبير من اهتمام السعوديين، وذلك بعد وفاته في مقر القنصلية في مدينة إسطنبول، بالإضافة إلى “نظام نور” و”رسوم الإقامة” و”رايات” كانت على رأس صفحات البحث للسعوديين في العام الجاري.

وفي مصر، كانت نتيجة الثانوية العامة وليفربول، وهو الفريق الذي يلعب له النجم محمد صلاح على رأس الصفحات التي يبحث عنها المصريون، بالإضافة إلى مسلسل “نسر الصعيد” و”مواقيت الصلاة” و”رمضان 2018″.

وبالإمارات كان كأس العالم هو أكثر ما بحث عنه الشعب، كما كان أيضًا “الدوري الهندي الممتاز 2018” أحد أكثر الصفحات بحثًا على جوجل.

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