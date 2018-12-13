شكرا لقرائتكم #فعاليات_فورملا_إي_الدرعية تستقطب 80 مليون مشاهد والطلب على التذاكر بلغ 3 أضعاف المتاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تتجه أنظار حوالي٨٠ مليون شخص من مختلف دول العالم إلى المملكة على مدى 3 أيام لمتابعة فعاليات سباقات فورميلا إي الدرعية، وهو ما يتيح للمملكة عرض تراثها الثقافي والحضاري من خلال اختيار محافظة الدرعية لاستضافة البطولة.

ويساهم هذا الحدث الفريد في أن تنضم الدرعية التاريخية إلى المدن الكبرى مثل نيويورك وباريس وبرلين وروما ومونت كارلو وهونغ كونغ، في استضافة سباقات فورميلا إي العالمية.

وتسهم استضافة المملكة للبطولات الدولية الكبرى بحضور الإعلاميين الدوليين في نقل الصورة الحقيقية للمملكة وشعبها إلى العالم.

باكورة لسلسلة من فعاليات كبرى

ويمثل استضافة فورميلا إي باكورة سلسلة من الفعاليات الكبرى تعزز مكانة الدرعية كمركز سياحي وثقافي حيوي عالمي حسب توجيه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية حيث لم يكن للسباق أن يجري في الدرعية لولا تدخل ولي العهد لإنجاز مشروع تطوير حي الطريف في فترة وجيزة من خلال هيئة تطوير بوابة الدرعية، بينما كان معلقاً لمدة ٢٢ عاماً.

تعزيز قطاع السياحة

وتعزز استضافة فورميلا إي دور قطاع السياحة كأحد مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ من خلال الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة والمشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يهدف لإضافة ٣٠٠ مليار ريال (١٠٪ من الناتج المحلي) خلال السنوات القادمة

كما أن استضافة المملكة لسباق فورميلا لمدة عشر سنوات سيسهم في تعزيز دور قطاع السياحة في خلق ما يصل إلى ٦٠٠ ألف فرصة عمل.

طلب مضاعف على التذاكر

يذكر أن الطلب على تذاكر بطولة “فورميلا إي” بلغ ثلاثة أضعاف المتاح وهو ٤٠ ألف تذكرة، غالبيتهم العظمى من داخل السعودية، ما يعبر عن رغبة حقيقة لحضور مثل تلك الفعاليات.

مضمار الدرعية

وسوف تنطلق المباراة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق فورميلا إي بمشاركة 11 فريقًا و22 سيارة Gen2 كهربائية إلى المضمار لأول مرة على الإطلاق.

وقد تم تجهيز مضمار الدرعية الذي يستضيف المنافسات لهذا الغرض ويبلغ طوله 2.495 كم، حيث يسعى المتسابقون بكل حماس للفوز بالمركز الأول لهذا الموسم.

ويقدم سباق فورميلا إي لقطاع الرياضة السعودية شكلاً جديداً من الدرعية، قلب العاصمة السعودية التاريخية، حيث تمتزج الرياضة مع الترفيه والاستدامة والتقنية والابتكار.

عروض حية وفعاليات ثقافية

ويشتمل سباق فورميلا إي على عروض حية مدهشة عالمية ومحلية يتقدمها السباق باعتباره الأول من نوعه لرياضة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.

ويمكن سباق فورميلا إي جميع الحاضرين من الاستمتاع بتجارب ومغامرات تفاعلية وابتكارات مذهلة من بعض العلامات التجارية الرائدة في العالم تتيح خيارات متعددة لضمان استمتاع جميع الأفراد والعائلات.

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