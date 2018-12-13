الان تتابع عاجل.. خالد بن سلمان: اتفاق اليوم خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن والمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المصادقة ثنائية العامل توفر حماية مزدوجة للحسابات الإلكترونية سرقة الهوية على مواقع التواصل.. كيف تحمي نفسك؟ خبراء: «دكتور غوغل» ليس بديلا لزيارة الأطباء رئيس جوجل أمام الكونجرس: لا نبيع بيانات مستخدمينا وأخطرناهم بحوادث الاختراق

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