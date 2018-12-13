الان تتابع الأرصاد: تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدما باستمرار فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار بمنطقة الرياض. وحسب التنبيه، ذكر أن بداية الحالة تكون في تمام السادسة وتنتهي في الحادية عشرة مساء اليوم الخميس على “رويغب، الحفنة، المزاحمية، جلاجل، رماح، الأجزاء المجاورة”.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الرياض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .