الان تتابع إعلان نتائج القبول لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لحرس الحدود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (برتبة جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري). ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa.

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