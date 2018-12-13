الان تتابع نائب وزير الحج والعمرة يستقبل رؤساء وفود الحج ببنقلاديش والصين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

التقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه بجدة، اليوم الخميس، وكيل وزارة الشؤون الدينية بجمهورية بنقلاديش السيد محمد أنيس الرحمن، ونائب رئيس الجمعية الدينية بجمهورية الصين الشعبية عادل حاج كريم، كلًا على حدة، في إطار برنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج، بحضور وكلاء الوزارة.

وأعرب رؤساء الوفود خلال الاستقبال عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على جهودها في خدمة ضيوف الرحمن وعلى ما تقدمه من خدمات ورعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار، مشيدين بالجهود التي تبذلها وزارة الحج والعمرة وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بموسم الحج ودورها في تقديم أعلى مستوى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام.

ورحب نائب وزير الحج والعمرة بدوره برؤساء الوفود في بلدهم الثاني، وقدم شكره لهم على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم وإعداد الترتيبات المتعلقة بذلك، والتي تمكن من أداء وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.