شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يواسي ماكرون في ضحايا حادثة «ستراسبورغ» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إثر حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة ستراسبورغ وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: «بلغني خبر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، راجياً للمصابين الشفاء العاجل».