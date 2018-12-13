شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا حادثة «ستراسبورغ» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إثر حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل».