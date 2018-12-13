شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر: جهود التحالف أرغمت الحوثيين الجلوس في مشاورات السويد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر أن جهود التحالف أثمرت إلى إرغام الحوثيين بالجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد والتوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الإنسحاب من مدينة وميناء الحديدة وتعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب السفير محمد آل جابر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".