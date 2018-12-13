غداة قتل الاحتلال فلسطينيين.. مصرع إسرائيليين بنيران مسلح تابع لـ"حماس"

محمد بن مسعود - الدمام - خرج من سيارته وأطلق النار على جنود في محطة حافلات

قُتل إسرائيليان اليوم (الخميس) في هجوم بسلاح ناري بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تبنته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، وذلك بعد ساعات من قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، زعم أنهما ضالعان في قتل ثلاثة إسرائيليين.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، ذكر جيش الاحتلال في بيان أن مسلحًا فلسطينيًا خرج من سيارته وأطلق النار على جنود إسرائيليين كانوا في محطة حافلات".

وشهدت الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من خمسين عامًا من الجيش الإسرائيلي، تصاعدًا في العنف دفع مسؤولين إسرائيليين إلى إطلاق تحذيرات في وقت يسود هدوء حذر قطاع غزة ومحيطه.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن الليلة الماضية قتل فلسطينيين اثنين أشار إلى أنهما نفذا عملية قتل إسرائيليين اثنين في بركان في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعملية ثانية في 9 ديسمبر (كانون الأول) التي أصيب فيها 12 شخصًا في مستوطنة عوفرا.

في غضون ذلك، أصيب شرطيان إسرائيليان بجروح بسلاح أبيض في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، بيد فلسطيني قتل برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب ما أفاد مصدر أمني إسرائيلي.