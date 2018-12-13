"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للمتهم أحمد التميمي لحضور جلسة المحاكمة

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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيُّب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي، سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم "1060157052"، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكُّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدّعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيّاً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للمتهم أحمد التميمي لحضور جلسة المحاكمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-13
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيُّب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي، سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم "1060157052"، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكُّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدّعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيّاً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
05:32 PM
لعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معه بمكان إقامته الموثّقة لديها
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيُّب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي، سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم "1060157052"، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكُّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدّعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيّاً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
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المصدر : الخليج 365
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