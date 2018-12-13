"أودي" تطلق سيارة "إي ترون" الكهربائية الجديدة.. بطارية قوية تقطع 400 كلم

محمد بن مسعود - الدمام - سرعتها 200 كلم في الساعة وتخلّت عن المرايا الجانبية بالكاميرات

أطلقت شركة أودي الألمانية السيارة الكهربائية الجديدة "إي ترون" التي تضم محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 300 كيلوواط/ 408 أحصنة، وتمتاز السيارة الكهربائية التي يصل وزنها إلى 2.5 طن، بتسارع حتى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 5.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/ساعة.

وتتميز ببطاريتها القوية القادرة على قطع مسافة 400 كيلومتر دون شحن إضافي، كما تتميز بسرعة الشحن.

وتعتبر سيارة "أودي إي ترون" أول سيارة كهربائية جديدة من شركة "أودي" الألمانية التي تقع ضمن فئة سيارات "الكروس أوفر" الكهربائية التي تنافس "تسلا إكس" الأمريكية، و"جاكوار I Pace" البريطانية، و"مرسيدس EQC" الألمانية.

ويمتاز التصميم الخارجي بتخلِّيها عن المرايا الجانبية لتحل بدلاً عنها كاميرات، وإطارات بقياسات تتراوح بين 19 إنش إلى 21 إنش، ومن ناحية الأبعاد الخارجية يبلغ طول سيارة "أودي إي ترون" الجديدة 4.9 متر، وعرضها 1.93 متر، وارتفاعها 1.66 متر، ومزودة داخليّاً بالعديد من الشاشات التي وصلت إلى لوحة العدادات وحتى إلى جوانب الأبواب من الداخل؛ من أجل عرض ما تصوره الكاميرات الجانبية الخارجية البديلة عن المرايا الجانبية.

كما حصلت مقصورة السيارة على فتحات تهوية بزخارف سوداء مضيئة تجمع بين الأناقة والفخامة، أما أسعار "أودي آي ترون" ففي حدود 74,800 دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 280,500 ريال سعودي، وهي أول موديل ضمن دفعة من السيارات الكهربائية التي تنوي الشركة الألمانية طرحها على مدار الأعوام القادمة.