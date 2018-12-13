- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انت الان تتابع "أودي" تطلق سيارة "إي ترون" الكهربائية الجديدة.. بطارية قوية تقطع 400 كلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلقت شركة أودي الألمانية السيارة الكهربائية الجديدة "إي ترون" التي تضم محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 300 كيلوواط/ 408 أحصنة، وتمتاز السيارة الكهربائية التي يصل وزنها إلى 2.5 طن، بتسارع حتى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 5.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/ساعة.
وتتميز ببطاريتها القوية القادرة على قطع مسافة 400 كيلومتر دون شحن إضافي، كما تتميز بسرعة الشحن.
وتعتبر سيارة "أودي إي ترون" أول سيارة كهربائية جديدة من شركة "أودي" الألمانية التي تقع ضمن فئة سيارات "الكروس أوفر" الكهربائية التي تنافس "تسلا إكس" الأمريكية، و"جاكوار I Pace" البريطانية، و"مرسيدس EQC" الألمانية.
ويمتاز التصميم الخارجي بتخلِّيها عن المرايا الجانبية لتحل بدلاً عنها كاميرات، وإطارات بقياسات تتراوح بين 19 إنش إلى 21 إنش، ومن ناحية الأبعاد الخارجية يبلغ طول سيارة "أودي إي ترون" الجديدة 4.9 متر، وعرضها 1.93 متر، وارتفاعها 1.66 متر، ومزودة داخليّاً بالعديد من الشاشات التي وصلت إلى لوحة العدادات وحتى إلى جوانب الأبواب من الداخل؛ من أجل عرض ما تصوره الكاميرات الجانبية الخارجية البديلة عن المرايا الجانبية.
كما حصلت مقصورة السيارة على فتحات تهوية بزخارف سوداء مضيئة تجمع بين الأناقة والفخامة، أما أسعار "أودي آي ترون" ففي حدود 74,800 دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 280,500 ريال سعودي، وهي أول موديل ضمن دفعة من السيارات الكهربائية التي تنوي الشركة الألمانية طرحها على مدار الأعوام القادمة.
"أودي" تطلق سيارة "إي ترون" الكهربائية الجديدة.. بطارية قوية تقطع 400 كلمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
أطلقت شركة أودي الألمانية السيارة الكهربائية الجديدة "إي ترون" التي تضم محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 300 كيلوواط/ 408 أحصنة، وتمتاز السيارة الكهربائية التي يصل وزنها إلى 2.5 طن، بتسارع حتى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 5.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/ساعة.
وتتميز ببطاريتها القوية القادرة على قطع مسافة 400 كيلومتر دون شحن إضافي، كما تتميز بسرعة الشحن.
وتعتبر سيارة "أودي إي ترون" أول سيارة كهربائية جديدة من شركة "أودي" الألمانية التي تقع ضمن فئة سيارات "الكروس أوفر" الكهربائية التي تنافس "تسلا إكس" الأمريكية، و"جاكوار I Pace" البريطانية، و"مرسيدس EQC" الألمانية.
ويمتاز التصميم الخارجي بتخلِّيها عن المرايا الجانبية لتحل بدلاً عنها كاميرات، وإطارات بقياسات تتراوح بين 19 إنش إلى 21 إنش، ومن ناحية الأبعاد الخارجية يبلغ طول سيارة "أودي إي ترون" الجديدة 4.9 متر، وعرضها 1.93 متر، وارتفاعها 1.66 متر، ومزودة داخليّاً بالعديد من الشاشات التي وصلت إلى لوحة العدادات وحتى إلى جوانب الأبواب من الداخل؛ من أجل عرض ما تصوره الكاميرات الجانبية الخارجية البديلة عن المرايا الجانبية.
كما حصلت مقصورة السيارة على فتحات تهوية بزخارف سوداء مضيئة تجمع بين الأناقة والفخامة، أما أسعار "أودي آي ترون" ففي حدود 74,800 دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 280,500 ريال سعودي، وهي أول موديل ضمن دفعة من السيارات الكهربائية التي تنوي الشركة الألمانية طرحها على مدار الأعوام القادمة.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
05:32 PM
سرعتها 200 كلم في الساعة وتخلّت عن المرايا الجانبية بالكاميرات
أطلقت شركة أودي الألمانية السيارة الكهربائية الجديدة "إي ترون" التي تضم محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 300 كيلوواط/ 408 أحصنة، وتمتاز السيارة الكهربائية التي يصل وزنها إلى 2.5 طن، بتسارع حتى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 5.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/ساعة.
وتتميز ببطاريتها القوية القادرة على قطع مسافة 400 كيلومتر دون شحن إضافي، كما تتميز بسرعة الشحن.
وتعتبر سيارة "أودي إي ترون" أول سيارة كهربائية جديدة من شركة "أودي" الألمانية التي تقع ضمن فئة سيارات "الكروس أوفر" الكهربائية التي تنافس "تسلا إكس" الأمريكية، و"جاكوار I Pace" البريطانية، و"مرسيدس EQC" الألمانية.
ويمتاز التصميم الخارجي بتخلِّيها عن المرايا الجانبية لتحل بدلاً عنها كاميرات، وإطارات بقياسات تتراوح بين 19 إنش إلى 21 إنش، ومن ناحية الأبعاد الخارجية يبلغ طول سيارة "أودي إي ترون" الجديدة 4.9 متر، وعرضها 1.93 متر، وارتفاعها 1.66 متر، ومزودة داخليّاً بالعديد من الشاشات التي وصلت إلى لوحة العدادات وحتى إلى جوانب الأبواب من الداخل؛ من أجل عرض ما تصوره الكاميرات الجانبية الخارجية البديلة عن المرايا الجانبية.
كما حصلت مقصورة السيارة على فتحات تهوية بزخارف سوداء مضيئة تجمع بين الأناقة والفخامة، أما أسعار "أودي آي ترون" ففي حدود 74,800 دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 280,500 ريال سعودي، وهي أول موديل ضمن دفعة من السيارات الكهربائية التي تنوي الشركة الألمانية طرحها على مدار الأعوام القادمة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "أودي" تطلق سيارة "إي ترون" الكهربائية الجديدة.. بطارية قوية تقطع 400 كلم ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "أودي" تطلق سيارة "إي ترون" الكهربائية الجديدة.. بطارية قوية تقطع 400 كلم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .