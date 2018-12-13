وزير العمل يرعى انطلاق "منتدى الأسرة الأول" بالرياض.. الأحد المقبل

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يرعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تنظيم مجلس شؤون الأسرة "منتدى الأسرة السعودية 2018م" يومي 9- 10 ربيع الآخر بمدينة الرياض تحت عنوان "اقتصاديات الأسرة" بحضور عدد من الوزراء والشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي والتنموي.
ويأتي هذا المنتدى كأحد منتجات المجلس التي تستهدف الأسرة السعودية، تأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الأسرة وتمكينها، وانطلاقاً من دوره في الاهتمام بحقوق الأسرة السعودية وقضاياها، وسيعمل المجلس على تنظيم المنتدى بشكل سنوي ليناقش في كل عام إحدى القضايا والتحديات المؤثرة في واقع الأسرة السعودية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وسيناقش المنتدى عدداً من المحاور المتعلقة باقتصاد الأسرة ويستعرض تجارب محلية ودولية تسهم في إيجاد حلول عملية لخلق توازن اقتصادي للأسرة السعودية. مبنياً على الاستهلاك الواعي.
وسيكون المنتدى بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، وسيتحدث فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين لإثراء المنتدى وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى إقامة أربع ورش عمل تستهدف جميع مكونات الأسرة، سعياً من المجلس لتكون كل فعالياته ومبادراته مؤثرة في المشهد الاجتماعي والتنموي وتلامس احتياجات الأسرة السعودية .
وزير العمل يرعى انطلاق "منتدى الأسرة الأول" بالرياض.. الأحد المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
يرعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تنظيم مجلس شؤون الأسرة "منتدى الأسرة السعودية 2018م" يومي 9- 10 ربيع الآخر بمدينة الرياض تحت عنوان "اقتصاديات الأسرة" بحضور عدد من الوزراء والشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي والتنموي.
ويأتي هذا المنتدى كأحد منتجات المجلس التي تستهدف الأسرة السعودية، تأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الأسرة وتمكينها، وانطلاقاً من دوره في الاهتمام بحقوق الأسرة السعودية وقضاياها، وسيعمل المجلس على تنظيم المنتدى بشكل سنوي ليناقش في كل عام إحدى القضايا والتحديات المؤثرة في واقع الأسرة السعودية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وسيناقش المنتدى عدداً من المحاور المتعلقة باقتصاد الأسرة ويستعرض تجارب محلية ودولية تسهم في إيجاد حلول عملية لخلق توازن اقتصادي للأسرة السعودية. مبنياً على الاستهلاك الواعي.
وسيكون المنتدى بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، وسيتحدث فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين لإثراء المنتدى وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى إقامة أربع ورش عمل تستهدف جميع مكونات الأسرة، سعياً من المجلس لتكون كل فعالياته ومبادراته مؤثرة في المشهد الاجتماعي والتنموي وتلامس احتياجات الأسرة السعودية .
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
05:12 PM
تحت عنوان "اقتصاديات الأسرة "
يرعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تنظيم مجلس شؤون الأسرة "منتدى الأسرة السعودية 2018م" يومي 9- 10 ربيع الآخر بمدينة الرياض تحت عنوان "اقتصاديات الأسرة" بحضور عدد من الوزراء والشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي والتنموي.
ويأتي هذا المنتدى كأحد منتجات المجلس التي تستهدف الأسرة السعودية، تأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الأسرة وتمكينها، وانطلاقاً من دوره في الاهتمام بحقوق الأسرة السعودية وقضاياها، وسيعمل المجلس على تنظيم المنتدى بشكل سنوي ليناقش في كل عام إحدى القضايا والتحديات المؤثرة في واقع الأسرة السعودية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وسيناقش المنتدى عدداً من المحاور المتعلقة باقتصاد الأسرة ويستعرض تجارب محلية ودولية تسهم في إيجاد حلول عملية لخلق توازن اقتصادي للأسرة السعودية. مبنياً على الاستهلاك الواعي.
وسيكون المنتدى بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، وسيتحدث فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين لإثراء المنتدى وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى إقامة أربع ورش عمل تستهدف جميع مكونات الأسرة، سعياً من المجلس لتكون كل فعالياته ومبادراته مؤثرة في المشهد الاجتماعي والتنموي وتلامس احتياجات الأسرة السعودية .
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المصدر : الخليج 365
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