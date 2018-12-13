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محمد بن مسعود - الدمام - برتبة جندي سائق وجندي دوريات بحري وبري أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (برتبة جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري). ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa . "الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بخدمة حرس الحدود وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-13 أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (برتبة جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري). ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa . 13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440 04:42 PM برتبة جندي سائق وجندي دوريات بحري وبري برتبة جندي سائق وجندي دوريات بحري وبري أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (برتبة جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري). ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa . نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بخدمة حرس الحدود ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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