- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "البيئة" تطرح 30 وظيفة مؤقتة للسعوديين في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 30 وظيفة شاغرة للسعوديين على نظام "الوظائف المؤقتة" في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري في الرياض.
وقالت الوزارة: الوظائف الشاغرة تشمل 11 وظيفة في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات، وهي موزعة من خلال "4 وظائف بمسمى (فني مختبر) لمن يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات، و5 وظائف بمسميات (عامل زراعي)، و(سباك) بدون مؤهل، و(سائق معدات زراعية) لمن لديه رخصة قيادة عمومي، ووظيفة بمسمى (فني كهربائي) لمن يحمل دبلوم كهرباء، إضافة إلى وظيفة في مركز إنتاج اللقاحات بمسمى (ميكانيكي) لمن يحمل دبلوم صيانة معدات مختبرات بيطرية".
وذكرت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل أيضاً 19 وظيفة بالإدارة الوطنية للري في الرياض موزعة من خلال "6 وظائف بمسميات (مهندس إلكتروني)، و(مهندس مدني)، و(مهندس كهربائي)، و(مهندس ميكانيكي)، وذلك لمن يحمل شهادة البكالوريوس في التخصصات المذكورة، إضافة إلى 4 وظائف بمسميات (حداد)، و(فني مخرطة)، و(فني صيانة خطوط) لمن يحمل الدبلوم الفني، و9 وظائف أخرى بمسميات (دهان)، و(عامل بناء) و(ميكانيكي ديزل)، و(عامل) وجميعها لا تتطلب مؤهلاً علمياً".
ودعت الوزارة الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري: [email protected]) ،( [email protected])، ([email protected])، وذلك خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان.
"البيئة" تطرح 30 وظيفة مؤقتة للسعوديين في الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 30 وظيفة شاغرة للسعوديين على نظام "الوظائف المؤقتة" في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري في الرياض.
وقالت الوزارة: الوظائف الشاغرة تشمل 11 وظيفة في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات، وهي موزعة من خلال "4 وظائف بمسمى (فني مختبر) لمن يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات، و5 وظائف بمسميات (عامل زراعي)، و(سباك) بدون مؤهل، و(سائق معدات زراعية) لمن لديه رخصة قيادة عمومي، ووظيفة بمسمى (فني كهربائي) لمن يحمل دبلوم كهرباء، إضافة إلى وظيفة في مركز إنتاج اللقاحات بمسمى (ميكانيكي) لمن يحمل دبلوم صيانة معدات مختبرات بيطرية".
وذكرت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل أيضاً 19 وظيفة بالإدارة الوطنية للري في الرياض موزعة من خلال "6 وظائف بمسميات (مهندس إلكتروني)، و(مهندس مدني)، و(مهندس كهربائي)، و(مهندس ميكانيكي)، وذلك لمن يحمل شهادة البكالوريوس في التخصصات المذكورة، إضافة إلى 4 وظائف بمسميات (حداد)، و(فني مخرطة)، و(فني صيانة خطوط) لمن يحمل الدبلوم الفني، و9 وظائف أخرى بمسميات (دهان)، و(عامل بناء) و(ميكانيكي ديزل)، و(عامل) وجميعها لا تتطلب مؤهلاً علمياً".
ودعت الوزارة الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري: [email protected]) ،( [email protected])، ([email protected])، وذلك خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
04:40 PM
في مركزي بحوث الزراعة وإنتاج اللقاحات وإدارة الري
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 30 وظيفة شاغرة للسعوديين على نظام "الوظائف المؤقتة" في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري في الرياض.
وقالت الوزارة: الوظائف الشاغرة تشمل 11 وظيفة في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات، وهي موزعة من خلال "4 وظائف بمسمى (فني مختبر) لمن يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات، و5 وظائف بمسميات (عامل زراعي)، و(سباك) بدون مؤهل، و(سائق معدات زراعية) لمن لديه رخصة قيادة عمومي، ووظيفة بمسمى (فني كهربائي) لمن يحمل دبلوم كهرباء، إضافة إلى وظيفة في مركز إنتاج اللقاحات بمسمى (ميكانيكي) لمن يحمل دبلوم صيانة معدات مختبرات بيطرية".
وذكرت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل أيضاً 19 وظيفة بالإدارة الوطنية للري في الرياض موزعة من خلال "6 وظائف بمسميات (مهندس إلكتروني)، و(مهندس مدني)، و(مهندس كهربائي)، و(مهندس ميكانيكي)، وذلك لمن يحمل شهادة البكالوريوس في التخصصات المذكورة، إضافة إلى 4 وظائف بمسميات (حداد)، و(فني مخرطة)، و(فني صيانة خطوط) لمن يحمل الدبلوم الفني، و9 وظائف أخرى بمسميات (دهان)، و(عامل بناء) و(ميكانيكي ديزل)، و(عامل) وجميعها لا تتطلب مؤهلاً علمياً".
ودعت الوزارة الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري: [email protected]) ،( [email protected])، ([email protected])، وذلك خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "البيئة" تطرح 30 وظيفة مؤقتة للسعوديين في الرياض ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطرح 30 وظيفة مؤقتة للسعوديين في الرياض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .