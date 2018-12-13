السعودية اليوم / الأمم المتحدة : العنف أجبر 52 ألف مواطن على النزوح من منازلهم بغرب النيجر هذا العام



كيب تاون 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

أكدت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العنف في غرب النيجر اضطر نحو 52 ألف مواطن للنزوح من منازلهم هذا العام.

وأضافت المفوضية اليوم أن موجة النزوح نجمت عن التوترات المستمرة عبر الحدود وهجمات الجماعات المسلحة على منطقتي تيلابيري وتاهوا في النيجر، اللتين تتاخمان مالي وبوركينافاسو.

وأشارت المفوضية إلى أن النازحين، ومعظمهم فروا لبلدات وقرى مجاورة، قالوا إن الجماعات المسلحة تقوم بقتل واختطاف المدنيين وحرق المدارس ونهب المنازل والمؤسسات التجارية والمواشي.

كما أضر العنف أيضًا، بـ 53 ألف من اللاجئين من مالي الذين يعيشون في المنطقة، حيث يقول بعضهم للعاملين فى مجال الإغاثة إنهم يفكرون في الفرار نحو الشمال إلى دول أخرى.

// انتهى //

17:18ت م

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كيب تاون 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأكدت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العنف في غرب النيجر اضطر نحو 52 ألف مواطن للنزوح من منازلهم هذا العام.وأضافت المفوضية اليوم أن موجة النزوح نجمت عن التوترات المستمرة عبر الحدود وهجمات الجماعات المسلحة على منطقتي تيلابيري وتاهوا في النيجر، اللتين تتاخمان مالي وبوركينافاسو.وأشارت المفوضية إلى أن النازحين، ومعظمهم فروا لبلدات وقرى مجاورة، قالوا إن الجماعات المسلحة تقوم بقتل واختطاف المدنيين وحرق المدارس ونهب المنازل والمؤسسات التجارية والمواشي.كما أضر العنف أيضًا، بـ 53 ألف من اللاجئين من مالي الذين يعيشون في المنطقة، حيث يقول بعضهم للعاملين فى مجال الإغاثة إنهم يفكرون في الفرار نحو الشمال إلى دول أخرى.// انتهى //17:18ت م0174

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