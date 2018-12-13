السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يبدأ زيارة إلى لندن للمشاركة في جلسات المنتدى اللبناني البريطاني



لندن 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

بدأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم، زيارة إلى لندن للمشاركة في أعمال المنتدى اللبناني البريطاني.

وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت في بيان رسمي, عن ترحيبه بقدوم رئيس الوزراء الحريري إلى المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد مرحلة مهمة في علاقة البلدين الثنائية.

// انتهى //

17:04ت م

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لندن 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسبدأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم، زيارة إلى لندن للمشاركة في أعمال المنتدى اللبناني البريطاني.وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت في بيان رسمي, عن ترحيبه بقدوم رئيس الوزراء الحريري إلى المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد مرحلة مهمة في علاقة البلدين الثنائية.// انتهى //17:04ت م0169

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