

لندن 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

التقت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في بروكسل اليوم, نظيرها الأيرلندي ليو فاردكار.

وجرى خلال اللقاء الذي يأتي ضمن الاجتماعات التحضيرية للقمة الأوروبية, مناقشة المستجدات المتعلقة بملف مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي, إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:00ت م

0168



لندن 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسالتقت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في بروكسل اليوم, نظيرها الأيرلندي ليو فاردكار.وجرى خلال اللقاء الذي يأتي ضمن الاجتماعات التحضيرية للقمة الأوروبية, مناقشة المستجدات المتعلقة بملف مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي, إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:00ت م0168

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / رئيسة الوزراء البريطانية تلتقي نظيرها الأيرلندي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .