السعودية اليوم / المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للمتهم أحمد التميمي لحضور جلسة المحاكمة

الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي, سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ( 1060157052) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها ، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
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16:27ت م
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