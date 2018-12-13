السعودية اليوم / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لحرس الحدود // للصحف فقط //



الرياض 06 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (برتبة جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري).

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa .

// للصحف فقط //// انتهى //

16:21ت م

0152



الرياض 06 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واسأعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (برتبة جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري).ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa .// للصحف فقط //// انتهى //16:21ت م0152

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