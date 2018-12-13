شكرا لقرائتكم الأخضر يطغى على مؤشر الأسهم السعودية في آخر جلسات الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 24.20 نقطة ليقفل عند مستوى 7914.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, أمانة للتأمين, أليانز إس إف, أسمنت الشرقية, ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو, الوطنية, ميفك ريت, المصافي, والخضري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.73% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، زين السعودية, أمانة للتأمين, والخضري هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صادرات, الإنماء, سابك, الراجحي، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 71.52 نقطة ليقفل عند مستوى 2514.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 597 صفقة.

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