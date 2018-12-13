شكرا لقرائتكم مجتمعي توقع عقد شراكة مع منيرة بنت حجاب لدعم إنشاء 10 آبار بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- الرياض

وقعت مؤسسة مجتمعي، اليوم، عقد شراكة مع سيدة الأعمال منيرة بنت حجاب بن نحيت، لدعم إنشاء 10 مواقع متفرقة لموارد السقيا بمنطقة القصيم عن والدها ووالدتها والتي تأتي ضمن مبادرات المؤسسة لتوفير موارد مائية لعدد من المواقع ذات الحاجة الملحة بالمنطقة.

ووقع الاتفاقية مع سيدة الأعمال منيرة بنت حجاب بن نحيت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجتمعي إبراهيم بن سعد الماجد، والتي تهدف إلى دعم مشروع -موارد السقيا – من خلال إنشاء 10 موارد مياه في مواقع متفرقة بالمنطقة، هذا المشروع الذي يُعد إحدى مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، والذي يعني إيجاد موارد لأصحاب الحاجة الملحة بالمنطقة خدمة لأبنائها من المحتاجين في التجمعات السكانية والهجر.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجتمعي أن مبادرة – موارد السقيا – هي باكورة مشاريع المؤسسة الخيرية، والتي قدمت بتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مجتمعي” بعد ما لمسه من احتياج لعدد من المواقع لمورد مائي يهتم بمن يقطن به من أسر مستفيدة ومتنقلة من موقع إلى آخر في شتى أنحاء المنطقة والمملكة بشكل عام.

ولفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى المشاركة المجتمعية ودعم المحتاجين للموارد المائية من خلال مبادرات أصحاب الأيادي البيضاء، مقدماً شكره وتقديره لسيدة الأعمال منيرة بنت حجاب بن نحيت على دعمها إنشاء 10 مواقع متفرقة ضمن مشروع موارد السقيا بالمؤسسة، مؤكداً على أن المؤسسة لديها العديد من هذا المواقع تصل إلى خمسين موقعاً ذات حاجة ملحة والتي قد تم إدراجها ضمن الخطط المستقبلية لمراحل التنفيذ ـ بإذن الله ـ تلبية للمحتاجين لمثل هذه الموارد.

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