شكرا لقرائتكم غوتيريش : مشاورات السويد نجحت في إنقاذ الحديدة .. وجولة جديدة في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على الاتفاق الذي تمخضت عنه مشاورات السلام المنعقدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني، مشيرًا إلى أهمية هذا الاتفاق لتحديد وضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة.

وأشاد غوتيريش، في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال ختام المفاوضات، بنتائج جولة السويد المنتهية من الحوار، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، مؤكداً أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستُجرى في شهر يناير المقبل.

وتنص الاتفاقات في السويد على فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية، على أن يتم تفتيشها في مطاري عدن وسيئون بإشراف الشرعية والتحالف.

كما تنص الاتفاقات على وجوب انسحاب المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة وتسليمه للحكومة بصفتها الممثل الشرعي للجمهورية اليمنية مع تعزيز دور الأمم المتحدة.

وأشار الأمين العام للمنظمة العالمية، إلى أن ما تم التوصل إليه في السويد “خطوات بالغة الأهمية بالنسبة لكل الشعب اليمني”.

وقال غوتيريش: “لدينا فرصة هامة وأعتقد أن الأطراف حققت تقدماً حقيقياً في مشاورات السويد”، موضحاً أن الرئيس اليمني عبَّر عن دعمه الكامل لما تم التوصل إليه في المحادثات.

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه تم التوصل لاتفاق فيما يخص ميناء ومدينة الحديدة وإيصال المساعدات إلى تعز، لافتاً إلى أن الاتفاق بشأن الحديدة سيحسن الظروف المعيشية لملايين اليمنيين. وشدد بالقول: “سنبذل كافة الجهود لمساعدة اليمنيين على حل مشاكلهم”.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم، أكدت أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، جنّب الحديدة وميناءها العمليات العسكرية؛ حفاظاً على أرواح المدنيين.

والمعروف أن الحديدة مع مينائها تعتبر شرياناً أساسياً تتغذى منه المليشيا وتتنفس، ولذلك الضغط العسكري فيها جعل الحوثيين ينصاعون للمشاورات.