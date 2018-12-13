شكرا لقرائتكم السفير آل جابر: انسحاب الحوثيين من الحديدة وتعز وإطلاق آلاف الأسرى والمحتجزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين وفد الحكومة الشرعية ووفد الانقلابيين ضمن مشاورات السويد ينص على انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة.

وقال آل جابر في تغريدة له عبر تويتر: أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى إرغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقيات برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى.

ونجحت جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في الضغط على الحوثيين والقبول بتوقيع اتفاق للسلام في اليمن برعاية أممية.

وتنص الاتفاقيات في السويد على فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية على أن يتم تفتيشها في مطاري عدن وسيئون بإشراف الشرعية والتحالف.

كما تنص الاتفاقيات على وجوب انسحاب المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة وتسليمه للحكومة بصفتها الممثل الشرعي للجمهورية اليمنية مع تعزيز دور الأمم المتحدة.

من جانبها أكدت الخارجية السويدية ان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، جنّب الحديدة وميناءها العمليات العسكرية؛ حفاظاً على أرواح المدنيين.

جاء ذلك في أول تعليق من وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم، على الاتفاق الذي تمخضت عنه المشاورات التي استضافتها بلادها بين حكومة الشرعية ووفد الحوثيين، برعاية أممية والذي قاد إلى فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية على أن يتم تفتيشها في مطاري عدن وسيئون بإشراف الشرعية والتحالف.

فيديو.. ضبط 4.3 كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة بجدة



بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال.. #سكني يوفر 22333 وحدة سكنية بالشرقية



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.