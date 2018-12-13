شكرا لقرائتكم فعاليات ثقافية منوعة ضمن مهرجان فورمولا – إي الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد القرية الثقافية اليوم العديد من الفعاليات الثقافية على هامش مهرجان الفورمولا – إي الدرعية والذي يحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة.

والمعروف أن البطولة ليست مجرد سباق سيارات، وإنما مهرجان غني متنوع، يستهدف إبراز الوجه الحضاري والانفتاح الثقافي، والتطوير الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة وفق رؤية 2030.

وسيكون عشاق ألعاب الواقع الافتراضي وألعاب السباق والدراجات الإلكترونية على موعد منذ ظهر اليوم وحتى الرابعة عصرًا مع فعالية مثيرة فيما ستتوالى العروض الحية والفعاليات الثقافية في حديقة البجيري.

ويقدم حدث السعودية للفورمولا إي الدرعية، ثلاثة أيام من المتعة والتشويق يتضمنها، حفلات موسيقية مع فنانين عالميين، نشاطات ترفيهية، نشاطات ثقافية وسباق الفورمولا إي المثير.

يذكر أن سباق السعوديّة للفورمولا إي – الدرعية 2018 سيستمر حتى 15 ديسمبر، بمشاركة 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من 11 دولة هي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا ، نيوزيلندا ، بلجيكا ، فرنسا ، البرازيل ، تايلند ، البرتغال الأرجنتين وسويسرا .

وتضم مجموعة المشاركين كوكبةً من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى، سيواجهون معاً تحديات عدة في حلبات مألوفة وجديدة في الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي (Gen 2) ينتمون لـ11 فريقاً , هي فريق (إنفجن فيرجين ريسنج – المملكة المتحدة), وسيمثله السائقان البريطاني سام بيرد و الهولندي روبن فرينجنز، وفريق (إتش دبليو إيه رايس لاب” – ألمانيا) , ويمثله السائقان جاري بافيت وستوافيل فاندورن ، وفريق (جيوكس دراجون ريسنج” – الولايات المتحدة الأمريكية ) ويمثل السائقان الألماني ماكس جانتر والأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز ، وفريق ( نيسان إي.دامز” – اليابان ) ويمثله السائقان التايلاندي أليكسندر ألبون والسويسري سيباستيان بويمي، وفريق (باناسونيك جاكوار ريسنج” – المملكة المتحدة) وسيتولى قيادة سيارات هذا الفريق البرازيلي نيلسون بيكيت جونيور والنيوزيلندي ميتش إيفانز، وفريق (فينتوري فورمولا إي” – موناكو) الذي تعاون هذا العام مع سائق سيارات فورمولا 1 البرازيلي فيليب ماسا، والسويسري إدواردو موراتارا .

وفريق (إن آي يو فورمولا إي” – المملكة المتحدة) وسيمثله البريطاني أوليفر تيرفي، والإيطالي لوكا فيليبي , وفريق (ماهيندرا ريسنج” – الهند) الذي تعاقد في هذا السباق مع البلجيكي جيروم دامبروزيو والسويدي فيلكس روزنكوفيست والألماني نيك هيدفيلد لقيادة سياراته ، وفريق (بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت” – ألمانيا) ويمثله البريطاني أليكساندر سيمز والبرتغالي أنتونيوو فيلكس دا كوستا ، وفريق (دي إس تيكيتا” – الصين) وسيقود الفريق هذا الموسم نجما سباقات فورمولا إي المخضرمين الألماني أندريه لوتيرير ، وبطل فورمولا إي لعام 2018 الفرنسي جان-إريك فيرغن ، و آخر الفرق المشاركة هو فريق (أودي سبورت آبت شيفلر” – ألمانيا) ويمثله الألماني دانييل آبت والبرازيلي لوكاس دي غراسي.

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