شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين ورئيس الحكومة التونسية يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الدرعية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر العوجا بالدرعية اليوم رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد.

ورحب خادم الحرمين الشريفين به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أعرب الشاهد عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

ثم صافح رئيس الحكومة التونسية الأمراء والوزراء، وصافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس الحكومة التونسية.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما له والوفد المرافق.

إلى ذلك وبحضور خادم الحرمين الشريفين ورئيس الحكومة التونسية، جرى توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وتونس.

حضر توقيع الاتفاقيات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد الوزير المرافق، ووزير الخارجية عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي.

كما حضرها من الجانب التونسي، وزير التجارة عمر الباهي، ووزير العلاقات مع مجلس النواب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، وسفير تونس لدى المملكة لطفي بن قائد.

الاتفاقيتان ومذكرة التفاهم

1 اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس

2 اتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس

3 مذكرة تفاهم منحة المملكة لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في تونس بين المملكة وتونس

- وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب

- وقعها من الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري