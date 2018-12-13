شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في حادثة إطلاق النار بستراسبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إثر حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل.

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي، قائلا "بلغني خبر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، راجيا للمصابين الشفاء العاجل".