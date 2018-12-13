شكرا لقرائتكم خبر وزير الداخلية يدشن منصة أبشر حكومة ويتسلم تقرير معرض جيتكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بمكتبه في ديوان الوزارة منصة "أبشر حكومة" التي تستهدف تحويل خدمات وزارة الداخلية للجهات الحكومية إلى خدمات الكترونية.

واستمع لشرح عن منصة أبشر حكومة التي شملت في نسختها الأولى 93 خدمة جديدة، وبذلك تكون منصة "أبشر" استكملت خدمة جميع عملاء الوزارة (أفراد، أعمال، حكومة).

كما دشن الواجهة الجديدة لمنصة "أبشر أفراد" وحزمة جديدة من الخدمات الالكترونية الجديدة التي أضيفت لها وبلغت 22 خدمة الكترونية مقدمة من المديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والإدارة العامة للسجون، والأمن العام ممثلة في (الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات).

واطلع على تقارير عن أداء منصة "أبشر أفراد" ومنصة "أبشر أعمال" وما حققته من تحول كبير في خدمات الوزارة، حيث تجاوز عدد المشتركين فيهما 11 مليون فرد، و360 ألف منشأة، وتجاوز عدد مستخدمي تطبيق أبشر 5 ملايين شخص.

وعقب التدشين تسلم التقرير الختامي لمشاركة الداخلية في معرض جيتكس التقني الدولي لعام 2018.

حضر التدشين مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن مشاري، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله العيسى، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.