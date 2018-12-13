شكرا لقرائتكم خبر الشورى يناقش استفادة سكان المناطق النائية من الخدمات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438 /1439، ومن أبرزها مطالبة الهيئة بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض خاصة في المناطق النائية لتمكين أفراد المجتمع كافة من الاستفادة من الخدمات الالكترونية.

كما يصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1438 /1439، ومن أبرزها مطالبة المدينة بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي، والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة.

ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438 /1439.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1438 /1439، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية.

ويصوت خلال جلسة الثلاثاء المقبل على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438 /1439، ومن أبرزها مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالإسراع في إصدار نظامها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يمكنها من أداء مهامها في القرى والهجر النائية.

كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438 /1439، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438 /1439، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1438 /1439 وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة.

موضوعات على جدول أعمال المجلس

- تقرير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

- إعادة دراسة مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية

- مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية