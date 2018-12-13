نائب أمير مكة يطلع على تصاميم تطوير نقطة الشميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة جدة اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر على التصاميم النهائية الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي الواقعة على طريق "مكة - جدة" السريع. واستعرض لدى ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، التصاميم الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي. يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة بدأت بالتعاون مع عدّة جهات، العمل على تطوير مراكز الفرز المؤدية إلى مكة المكرمة بهدف التسهيل على قاصديها وتحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز، وفي هذا الصدد جرى تطوير نقطة النوارية على طريق (مكة المكرمة - المدينة المنورة) وحققت التجربة المزمع التوسع فيها نجاحا خلال موسم حج العام الماضي، إذ أسهمت في تسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة وتقليص وقت انتظار الحافلات. أهداف مشروع تطوير نقطة الشميسي: - تسهيل حركة المركبات - التيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم - تطوير المنطقة الحالية - التوسع في المسارات المخصصة للمركبات - إنشاء مسجد ومقر للجهات الحكومية ذات العلاقة - إنشاء مبان سكنية للعاملين - إنشاء مرافق خدمية متنوعة



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