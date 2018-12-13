شكرا لقرائتكم خبر "الغذاء والدواء" تحذر من تشغيلة MC1605 لمحلول بيوترو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام التشغيلة (MC1605) من محلول "بيوترو متعدد الأغراض" (Biotrue multi-purpose solution)، لاحتمال تسببه ببعض الآثار الجانبية للمستخدم، مثل التهاب العين والاحمرار والتهيج والحكة.

وأوضحت الهيئة أنها فحصت عينات من المحلول الذي تنتجه شركة بوش+لومب (Bausch + Lomb Inc.) بإيطاليا، وتبين عدم مطابقة التشغيلة MC1605 التي تحمل تاريخ صلاحية مايو 2019 للمواصفة القياسية (آيزو 14729:2001) مما قد يسبب للمستخدم بعض الآثار الجانبية، مثل التهاب العين والاحمرار والتهيج أو الحكة، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية تضمنت إيقاف بيع واستخدام المنتج من رقم التشغيلة ذاتها.

ودعت المستهلكين إلى التأكد مما إذا كان المنتج مشمولا بهذا التحذير من خلال الاطلاع على رقم التشغيلة، والتوقف عن استخدام المنتج احترازيا لما قد يسببه من مضاعفات.

وأكدت أهمية الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بالمنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة (19999)، ورابط المركز الوطني للتيقظ، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.