جريمة في صامطة.. أربعيني يفتح النار على عمال فيقتل اثنين ويصيب الثالث

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة
فتح مواطن أربعيني نيران سلاح رشاش على عمالة في ديحمة قرب محافظة صامطة؛ مما أدى لمقتل اثنين منهم في الحال، وإصابة الثالث إصابة خطرة نُقل على إثرها للمستشفى.
وأشارت المعلومات إلى أن الحادثة التي هزت منطقة جازان كانت قد وقعت في الصباح الباكر وباشرتها الجهات الأمنية والإسعافية فور ورود البلاغ.
وستوافيكم "سبق" بمزيد من التفاصيل حال ورودها.
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