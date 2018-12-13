السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس الفرنسي في حادثة إطلاق النار بمدينة ستراسبورغ



الرياض 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد " بلغني خبر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، راجياً للمصابين الشفاء العاجل".

// انتهى //

15:30ت م

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الرياض 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية إثر حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة ستراسبورغ وما نتج عنها من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد " بلغني خبر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، راجياً للمصابين الشفاء العاجل".// انتهى //15:30ت م0128

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