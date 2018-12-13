السعودية | خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الفرنسي في حادثة إطلاق النار بمدينة ستراسبورغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الفرنسي في حادثة إطلاق النار بمدينة ستراسبورغ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:39 مساءً, 13 ديسمبر 2018 م
المناطق - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية إثر حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية إثر حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة ستراسبورغ وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد ” بلغني خبر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، راجياً للمصابين الشفاء العاجل”.
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