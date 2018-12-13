شكرا لقرائتكم خبر عن «البلديات» تبحث أمن المعلومات في 388 أمانة وبلدية بالتعاون مع «الأمن السيبراني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ورشة عمل بعنوان «أمن المعلومات بالقطاع البلدي.. التحديات والمسؤوليات» وذلك صباح اليوم (الخميس) في الرياض.

وأوضح مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والمشرف العام على الإدارة العامة لأمن المعلومات الدكتور غانم المحمدي في افتتاح الورشة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد من أكبر القطاعات الحكومية نظراً لحجم منظومة الخدمات البلدية وتنوعها وانتشارها على مساحة جغرافية كبيرة في المملكة بـ 388 ( جهاز بلدي ) و45 ألف موظف يعملون في هذا القطاع.

وشدد المحمدي على أهمية العمل البلدي وارتباطه الوثيق باحتياج المواطن وجودة الحياة يتطلب توفير الخدمات الميسرة والسريعة، وهذا ما جعل القطاع البلدي يحمل على عاتقه دورًا مهمًا ومحوريًا في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تحرص على توفير خدماتها عبر منصاتها الإلكترونية المتنوعة لخدمة المواطن والمقيم وأيضًا المشاركة الإلكترونية مع الجهات الحكومية المختلفة عبر الحكومة الإلكترونية.

ولفت مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير إلى أن الوزارة تبنت العديد من المبادرات الداعمة للتحول الإلكتروني منها: أتمت الحصول على الخدمات المقدمة من القطاع البلدي وتوحيدها في جميع مدن المملكة وربطها إلكترونياً، وتأسيس منصة تفاعلية لطرح الأفكار وإشراك المجتمع للمساهمة في تحسين الخدمات البلدية، وتأسيس منصة إلكترونية لاستقبال الشكاوى.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حصلت على جائزة الإنجازات الحكومية المتميزة لعام 2018م التي تمنحها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، لافتًا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أولت الأمن السيبراني اهتماماً كبيراً نظراً لحجم الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والمنصات التفاعلية، وأهمية توفير بيئة آمنة لحماية واستمرارية هذه الخدمات وذلك من خلال الالتزام أولاُ بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من القطاع البلدي متمثلاً بالوزارة والأمانات والبلديات، ثم الالتزام بما يصدر من الوزارة من تشريعات وأطر مختصة بأمن المعلومات المناسبة للقطاع البلدي.

وقدم الدكتور المحمدي شكره وتقديره للقائمين على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تشريفهم ورشة العمل وجهودهم المبذولة للحفاظ على الأمن السيبراني وحماية المصالح الحيوية للوطن، كما شكر كل من شارك من مسؤولي أمن المعلومات في الأمانات بهذه الورشة، معرباً عن أن تسهم مخرجات هذه الورشة في رفع مستوى الأمن السيبراني بالقطاع البلدي ليكون صاحب الريادة في المملكة.