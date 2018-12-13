شكرا لقرائتكم خبر عن «سجون مكة» تحتفي بتعافي 20 نزيلاً من مدمني المخدرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي( مكة المكرمة )okazonline

رعى مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش تخريج الدفعة الأولى من النزلاء المستفيدين من مركز معالجة الإدمان (إشراقه) بسجن بريمان في محافظة جدة و البالغ عددهم 20 مستفيدًا.

ويعد برنامج إشراقه من البرامج الرائدة على مستوى المملكة و يعمل على علاج و تأهيل متعاطي و مدمني المخدرات من السجناء ويقوم على هذا البرنامج نخبه من الإخصائيين النفسيين ومرشدي التعافي و الإرشاد الديني، ويعتمد على مجموعة نشاطات تستمد أساسها العلمي في الغالب من برنامج «ماتركس العالمي» مع التركيز على جوانب التفاعل الذاتي للسجين وغرس روح التفاؤل والأمل و تعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الكفاءة الذاتية والرقابة الشخصية.

حضر الحفل مجموعة من الضباط و العاملين و المدير العام للشركة المشغلة لمراكز إشراقه على مستوى المملكة عبدالله المطوع والمشرف الفني على البرنامج جمال صالح والفريق المعالج بمركز إشراقه في جدة

وتخلل برنامج الحفل الذي قدمة أحد خريجي برنامج اشراقة نموذجًا حيًا لجلسات البيئة العلاجية و التعبير عن المشاعر، وقدم الخريجون نشيد يعبر عن رغبتهم الجادة في التعافي من هذه الآفة الخطيرة.