"الغذاء والدواء" تحذّر من تشغيلة "MC1605" لمحلول "بيوترو"

محمد بن مسعود - الدمام - نظراً لاحتمال تسببه في التهاب العين والاحمرار والتهيج والحكة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام التشغيلة "MC1605" من محلول "بيوترو متعدد الأغراض" "Biotrue multi-purpose solution"، نظراً لاحتمال تسببه ببعض الآثار الجانبية للمستخدم مثل التهاب العين والاحمرار والتهيج والحكة.

وذكرت "الهيئة" أنها فحصت عينات من المحلول الذي تنتجه شركة بوش+ لومب "Bausch + Lomb Inc." بإيطاليا، وتبين عدم مطابقة التشغيلة MC1605 التي تحمل تاريخ صلاحية مايو 2019 للمواصفة القياسية "إيزو 14729:2001"، ما قد يسبب للمستخدم بعض الآثار الجانبية، مثل التهاب العين والاحمرار والتهيج أو الحكة.

وأوضحت أن الإجراءات الاحترازية تضمنت إيقاف بيع واستخدام المنتج من رقم التشغيلة ذاتها.

ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى التأكد إذا كان المنتج مشمولاً بهذا التحذير من خلال الاطلاع على رقم التشغيلة، والتوقف عن استخدام المنتج احترازياً لما قد يسببه من مضاعفات.

وأكدت أهمية إبلاغها عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بالمنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة "19999"، والمركز الوطني للتيقظ والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.