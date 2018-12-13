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محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة عبدالله حميد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. فيصل بن بندر يستقبل سفير المالديف لدى المملكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13 استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة عبدالله حميد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440 02:40 PM ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة عبدالله حميد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، فيصل بن بندر يستقبل سفير المالديف لدى المملكة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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