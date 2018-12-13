تركي الفيصل يجدد رفضه لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس

محمد بن مسعود - الدمام - في كلمته بافتتاح الاجتماع الرابع لمجلس صندوق القدس بالكويت

استذكر رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، الأمير تركي الفيصل مواقف ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، تلك المواقف التي استنكرت ورفضت اغتصاب الصهاينة لفلسطين.

وأشار الأمير "تركي" إلى رفض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، وأشاد بالإجماع الدولي الرافض لهذا القرار، وأكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

ووجه، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الرابع لمجلس أمناء صندوق ووقفية القدس الذي أقيم في دولة الكويت يوم الثلاثاء 5 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018م، الشكر للشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت على استضافة الكويت لهذا الاجتماع، مثمناً دور الكويت أميراً وشعباً في دعم القدس وفلسطين، وقدم أيضاً الشكر لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

وثمن الأمير تركي الفيصل البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي التي أنهت أعمالها منذ أيام في الرياض، حيث جاء في نص البيان أن القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين وفقًا للقرارات الدولية، وأن أي إجراء تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل ولا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بنتائج القمة العربية في دورتها "29" التي عقدت هذا العام في المملكة، مؤكداً أن إعلان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تسمية القمة بقمة القدس يجسد حرصه على أن تظل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة العربية، وذكر أن خادم الحرمين الشريفين بدأ كلمته في افتتاح القمة بقوله: "هذه القمة هي قمة القدس، والقضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

يشار إلى أن الاجتماع الرابع لمجلس أمناء صندوق ووقفية القدس عقد في الكويت، تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على مدار يومين 11 - 12 ديسمبر 2018 تحت شعار "نحو رؤية شاملة لإسراج قناديل القدس"، بهدف بلورة خطط شاملة وتوحيد الجهود المبذولة لتوفير الدعم المعنوي والمادي لدعم مدينة القدس حفاظاً على عروبتها.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بجانب حفل الافتتاح، عقد جلستين لمجلس الأمناء لمناقشة عدد من الموضوعات، ومنها تعزيز دور الحكومات العربية والإسلامية ورجال الأعمال في دعم القدس ودعم الاستثمار فيها وتنظيم مؤتمر دولي لدعمها.