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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن "بيانات شخصية" تتضمن "معطيات حساسة" لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد كانت الوزارة فتحت منذ عام 2010 خدمة "أريان" التي تسمح للمسافرين في مهمة أو رحلة للخارج بالتسجيل على الإنترنت، للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم.
وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "بيانات شخصية مسجلة" على هذه المنصة "سُرقت"، و"يمكن أن تُستخدم لغير أغراضها".
قرصنة "بيانات شخصية حساسة" على موقع لـ"الخارجية الفرنسية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن "بيانات شخصية" تتضمن "معطيات حساسة" لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد كانت الوزارة فتحت منذ عام 2010 خدمة "أريان" التي تسمح للمسافرين في مهمة أو رحلة للخارج بالتسجيل على الإنترنت، للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم.
وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "بيانات شخصية مسجلة" على هذه المنصة "سُرقت"، و"يمكن أن تُستخدم لغير أغراضها".
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
02:36 PM
الوزارة دشنت خدمة "أريان" منذ عام 2010 لخدمة المسافرين
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن "بيانات شخصية" تتضمن "معطيات حساسة" لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد كانت الوزارة فتحت منذ عام 2010 خدمة "أريان" التي تسمح للمسافرين في مهمة أو رحلة للخارج بالتسجيل على الإنترنت، للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم.
وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "بيانات شخصية مسجلة" على هذه المنصة "سُرقت"، و"يمكن أن تُستخدم لغير أغراضها".
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المصدر : الخليج 365
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