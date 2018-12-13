تعنّت الحوثيين يفشل اتفاقاً بإعادة فتح مطار صنعاء

محمد بن مسعود - الدمام - بعد رفضهم تفتيش الطائرات بمطاري عدن أو سيئون

تعثر، اليوم الخميس في آخر أيام جولة التفاوض بين الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين، اتفاق كان سيقضي بإعادة فتح مطار صنعاء.

ووفق ما أوردته صحيفة "عدن الغد"، قال حمزة الكمالي وهو أحد أعضاء الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد: الحوثيون رفضوا تفتيش الطائرات في مطاري عدن أو سيئون، وطلبوا تفتيشها في مطار بيشة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف: بعد أن كان الطرفان على وشك التوافق، رفض الحوثيون تفتيش الطائرات في مطاري عدن أو سيئون.