الأحد.. وزير الحرس يستعرض استعدادات "الجنادرية 33" في مؤتمر صحفي

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يعقد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، الأحد القادم، مؤتمراً صحفياً في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض يستعرض من خلاله الاستعدادات لانطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33.
كما سيلقي الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره، إضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33.
الأحد.. وزير الحرس يستعرض استعدادات "الجنادرية 33" في مؤتمر صحفيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-13
يعقد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، الأحد القادم، مؤتمراً صحفياً في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض يستعرض من خلاله الاستعدادات لانطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33.
كما سيلقي الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره، إضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
02:02 PM
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
02:04 PM
يلقي الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان وبرامج النشاط الثقافي
يعقد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، الأحد القادم، مؤتمراً صحفياً في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض يستعرض من خلاله الاستعدادات لانطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33.
كما سيلقي الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره، إضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33.
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المصدر : الخليج 365
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