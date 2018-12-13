"العتيبي" يكرّم منسوبي شعبة الضبط الإداري بشرطة الطائف

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أشاد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، بالجهود المبذولة من قِبَل أفراد شعبة الضبط الإداري، ضباطاً وأفراداً، وتحقيق المأمول منهم ميدانياً؛ متمنياً منهم إحراز المزيد من النتائج المرجوة.
وبحضور مدير شعبة الضبط الإداري بشرطة الطائف العميد أحمد القصيري، كرّم "العتيبي" العقيد شرف الثمالي، وعدداً من منسوبي الشعبة، تقديراً لمجهوداتهم وتميزهم، وما حققوه من نتائج في العمل الميداني؛ مما انعكس إيجابياً على مستوى الحالات الأمنية داخل المحافظة، وساهم في التقليل من نِسَب الحوادث الجنائية، وكذلك المخالفين لنظام العمل.
وأعرب اللواء العتيبي، عن شكره في كافة منسوبي الشعبة؛ متمنياً المزيد من العطاء والتميز؛ حاثاً إياهم على مضاعفة الجهد.
"العتيبي" يكرّم منسوبي شعبة الضبط الإداري بشرطة الطائففهد العتيبي الخليج 365 2018-12-13
أشاد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، بالجهود المبذولة من قِبَل أفراد شعبة الضبط الإداري، ضباطاً وأفراداً، وتحقيق المأمول منهم ميدانياً؛ متمنياً منهم إحراز المزيد من النتائج المرجوة.
وبحضور مدير شعبة الضبط الإداري بشرطة الطائف العميد أحمد القصيري، كرّم "العتيبي" العقيد شرف الثمالي، وعدداً من منسوبي الشعبة، تقديراً لمجهوداتهم وتميزهم، وما حققوه من نتائج في العمل الميداني؛ مما انعكس إيجابياً على مستوى الحالات الأمنية داخل المحافظة، وساهم في التقليل من نِسَب الحوادث الجنائية، وكذلك المخالفين لنظام العمل.
وأعرب اللواء العتيبي، عن شكره في كافة منسوبي الشعبة؛ متمنياً المزيد من العطاء والتميز؛ حاثاً إياهم على مضاعفة الجهد.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
01:43 PM
شكرهم على دورهم الأمني الميداني وحثهم على مضاعفة الجهد
أشاد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، بالجهود المبذولة من قِبَل أفراد شعبة الضبط الإداري، ضباطاً وأفراداً، وتحقيق المأمول منهم ميدانياً؛ متمنياً منهم إحراز المزيد من النتائج المرجوة.
وبحضور مدير شعبة الضبط الإداري بشرطة الطائف العميد أحمد القصيري، كرّم "العتيبي" العقيد شرف الثمالي، وعدداً من منسوبي الشعبة، تقديراً لمجهوداتهم وتميزهم، وما حققوه من نتائج في العمل الميداني؛ مما انعكس إيجابياً على مستوى الحالات الأمنية داخل المحافظة، وساهم في التقليل من نِسَب الحوادث الجنائية، وكذلك المخالفين لنظام العمل.
وأعرب اللواء العتيبي، عن شكره في كافة منسوبي الشعبة؛ متمنياً المزيد من العطاء والتميز؛ حاثاً إياهم على مضاعفة الجهد.
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المصدر : الخليج 365
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