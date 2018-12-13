السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل السفير الأرجنتيني



الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مكتبه بمقر الهيئة، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض معاليه خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، مشيراً إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

// انتهى //

14:43ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مكتبه بمقر الهيئة، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.واستعرض معاليه خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، مشيراً إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.// انتهى //14:43ت م0103

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