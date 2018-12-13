السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية تتبنى "حاضنة أعمال جامعية " بالتعاون مع نماء المنوّرة



المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

وقع مركز ريادة الأعمال بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ومؤسسة نماء المنورة أمس بمقر المؤسسة، مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى بناء مجتمع متكامل في مجال الخدمة المجتمعية وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس برامج حاضنة.

ووقع المذكرة من جانب مركز ريادة الأعمال بالجامعة الإسلامية المدير التنفيذي الدكتور تركي بن محمد الغامدي، ومن جانب مؤسسة نماء المنورة الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن خلف الغامدي بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وتهدف المذكرة إلى توثيق العلاقات الاستراتيجية، وإيضاح صيغ التعاون المستقبلي بما يخدم بيئة ريادة الأعمال المستدامة في شتى المجالات وبما يحقق الهدف المشترك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة، وذلك عبر العمل لتشغيل وإدارة مشروع "حاضنة أعمال جامعية" والذي يسعى إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع ومؤسسات عاملة مؤثرة في الواقع الاقتصادي تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية على المشاركين من أبناء وبنات المنطقة.

// انتهى //

14:42ت م

0102



المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسوقع مركز ريادة الأعمال بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ومؤسسة نماء المنورة أمس بمقر المؤسسة، مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى بناء مجتمع متكامل في مجال الخدمة المجتمعية وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس برامج حاضنة.ووقع المذكرة من جانب مركز ريادة الأعمال بالجامعة الإسلامية المدير التنفيذي الدكتور تركي بن محمد الغامدي، ومن جانب مؤسسة نماء المنورة الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن خلف الغامدي بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.وتهدف المذكرة إلى توثيق العلاقات الاستراتيجية، وإيضاح صيغ التعاون المستقبلي بما يخدم بيئة ريادة الأعمال المستدامة في شتى المجالات وبما يحقق الهدف المشترك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة، وذلك عبر العمل لتشغيل وإدارة مشروع "حاضنة أعمال جامعية" والذي يسعى إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع ومؤسسات عاملة مؤثرة في الواقع الاقتصادي تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية على المشاركين من أبناء وبنات المنطقة.// انتهى //14:42ت م0102

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية تتبنى "حاضنة أعمال جامعية " بالتعاون مع نماء المنوّرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .