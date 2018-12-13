السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة ألعاب القوى على مستوى المملكة

‏‎عرعر 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الطالب أحمد بن موسى المحمود الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، والطالب مشاري بن علق الشمري الحاصل على المركز الثاني في مسابقة 100 متر في مسابقة ألعاب القوى على مستوى المملكة.‏‎وهنأ سموه الطلاب بهذا الإنجاز، متمنياً له المزيد من التقدم والنجاح، مُحفّزاً إياهم على العمل الجاد والمنافسة.وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لأبناء وبنات الوطن بتوفير البيئة التنافسية التي تنمّي روح الإبداع لديهم, للوصول للمرحلة الذي يكون فيها الموهوبين والمبدعين سواعد وطنية منجزة لمستقبل أكثر إشراقًا بمشيئة الله.حضر الاستقبال مدير مكتب التعليم برفحاء ذياب فراج الدخيّل, ومدربو الطلاب.‏‎وقدم سموه في نهاية الاستقبال دعماً مالياً للطلاب.// انتهى //14:39ت م0099