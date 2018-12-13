

تبوك 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

نفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة في بلدية المصيف الفرعية أمس , حملة لإزالة التعديات والإحداثات داخل نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المصيف الفرعية سمير الزهراني أنه جرى رصد عدد من المرافق العامة التي جرى التعدي عليها وتحويلها إلى ممتلكات خاصة, حيث جرى التعدي على ساحات فضاء تعود ملكيتها للدولة, وإغلاق ممرات مشاة ومرافق عامة أخرى بطرق غير نظامية.

وأضاف الزهراني أن ما جرى إزالته من التعديات بلغ مايقارب 22.500 مترا مربعاً, واستعادة هذه المساحات من الأراضي المعتدى عليها, وفقاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعدي على الأراضي والممتلكات العامة, مبينًا أن الإزالة تمت بمشاركة ومساندة الجهات الأمنية, بمتابعة مستمرة من قبل أمين تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.

// انتهى //

14:38ت م

0098



تبوك 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسنفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة في بلدية المصيف الفرعية أمس , حملة لإزالة التعديات والإحداثات داخل نطاق البلدية.وأوضح رئيس بلدية المصيف الفرعية سمير الزهراني أنه جرى رصد عدد من المرافق العامة التي جرى التعدي عليها وتحويلها إلى ممتلكات خاصة, حيث جرى التعدي على ساحات فضاء تعود ملكيتها للدولة, وإغلاق ممرات مشاة ومرافق عامة أخرى بطرق غير نظامية.وأضاف الزهراني أن ما جرى إزالته من التعديات بلغ مايقارب 22.500 مترا مربعاً, واستعادة هذه المساحات من الأراضي المعتدى عليها, وفقاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعدي على الأراضي والممتلكات العامة, مبينًا أن الإزالة تمت بمشاركة ومساندة الجهات الأمنية, بمتابعة مستمرة من قبل أمين تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.// انتهى //14:38ت م0098

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / بلدية المصيف بتبوك تستعيد أكثر من 22 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .