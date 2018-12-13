السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يكرم الطالبة الفائزة في المركز الأول بمسابقة القصة القصيرة على مستوى المملكة



عرعر 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الطالبة حنين بنت حميد العنزي بمناسبة تحقيقها المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة القصة القصيرة.

وهنأ سموه الطالبة بهذا الإنجاز، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح، حاثاً الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية ومواصلة التمّيز.

وأكد أن مثل هذه المسابقات تسهم في الارتقاء بالمستوى الأدبي والثقافي لدى الطالبات, مثمناً جهود جميع المعلمات وقيادات تعليم الحدود الشمالية, متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع.

فيما عبرت مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية -بنات- نوره الفايز, ومشرفة النشاط حصه الخشرم, عن الشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لبناته المتميزيات بالمنطقة، ودعمه ومساندته وتكريمه.

وقدم سموه في نهاية الاستقبال دعماً مالياً للطالبة.

// انتهى //

14:27ت م

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عرعر 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الطالبة حنين بنت حميد العنزي بمناسبة تحقيقها المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة القصة القصيرة.وهنأ سموه الطالبة بهذا الإنجاز، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح، حاثاً الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية ومواصلة التمّيز.وأكد أن مثل هذه المسابقات تسهم في الارتقاء بالمستوى الأدبي والثقافي لدى الطالبات, مثمناً جهود جميع المعلمات وقيادات تعليم الحدود الشمالية, متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع.فيما عبرت مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية -بنات- نوره الفايز, ومشرفة النشاط حصه الخشرم, عن الشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لبناته المتميزيات بالمنطقة، ودعمه ومساندته وتكريمه.وقدم سموه في نهاية الاستقبال دعماً مالياً للطالبة.// انتهى //14:27ت م0092

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