السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يكرم 16 طالباً متميزاً في تعليم القصيم

بريدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من رعاية واهتمام لقطاع التعليم ، لوعيها بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول ومواهب أبنائها.وهنأ سموه الطلبة الفائزين والإنجازات التي حققوها وما حصلوا عليه من المراكز المتقدمة في عدد من المنافسات والمسابقات المحلية والدولية للعام الدراسي 1439 / 1440هـ ، مشيداً بأبناء الوطن الذين أثبتوا تفوقهم من خلال حصولهم وتحقيقهم تلك الجوائز, متطلعًا أن تكون هذه الإنجازات دافعاً لهم لمواصلة التميز على الصعيدين المحلي والعالمي ، وأن يكون لأبناء الوطن بصمتهم في المحافل والمناسبات.جاء ذلك خلال تكريم أمير منطقة القصيم اليوم لـ16 طالبًا في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، حصلوا على المراكز المتقدمة في عدد من المنافسات والمسابقات المحلية والدولية ، للعام الدراسي 1439 / 1440هـ ، بحضور مدير عام تعليم القصيم عبدالله الركيان ، وعدد من القيادات التعليمية, وذلك بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة.ولفت سموه الانتباه إلى أن وصولهم لمنصات التتويج المحلية والعالمية ما هو إلا دليل على جودة مخرجات التعليم وأحد ملامح خارطة أهدافه ، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة تعليم القصيم ، وما يقدمه المعلمين والمعلمات في تعليم الأجيال وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان ، متمنياً للجميع دوام التفوق والنجاح لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.من جانبه, أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، على دعمه للميدان التعليمي، وحرصه على تأمين وتوفير سبل التميز والنجاح لمنسوبي ومنسوبات، وطلاب وطالبات التعليم في المنطقة ، ودعمهم يحقق العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية للطلاب والطالبات على مستوى المملكة ، والمحافل الدولية.يذكر أن مشاركة الطلاب جاءت في العديد من المسابقات والتصفيات على مستوى وزارة التعليم ، إذ حقق الطالب صالح الحجيلان المركز الأول على مستوى المملكة بمسابقة الحاسب الآلي ، والطالب تركي المطيري المركز الأول بمسابقة المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة ، والطالب عبدالعزيز الغنام المركز الأول بمسابقة أعمال الحج ، والطالب محمود الجهيمي المركز الأول بمسابقة سباق 200م ، والطالب عماد الحربي المركز الثاني بمسابقة موهوب ، والطالب ثابت الغفيص المركز الثاني بمسابقة منافسة الطالب المدرب ، والطالب فهاد العرماني المركز الثاني بمسابقة كشاف تابع ، والطالب فلاج الفلاج المركز الثالث بمسابقة مسار القصة القصيرة ، والطالب أيوب الطبيب المركز الثالث بالمسابقة الدولية للرسائل البريدية ، والطالب فارس العميم المركز الثالث بمسابقة الخامات المستهلكة ، والطالب عبد الله المرجان المركز الثالث بسباق 100م ، والطالب عبد الله غلاب المركز الثالث بمسابقة رمي الجلة ، والطالب محمد المطيري المركز الثالث بمسابقة رمي القرص ، والطالب عبد الله البازعي المركز الثالث بمسابقة السباحة ، والطالب نواف التويجري المركز الثالث بمسابقة أولمبياد الروبوت العاشر ، والطالب الوليد العمرو المركز الثالث بمسابقة أولمبياد الروبوت العاشر.// انتهى //14:17ت م0090