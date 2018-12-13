السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يلتقي مدير مكتب هيئة السياحة بالمحافظة



الدوادمي 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

التقى محافظ الدوادمي رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة زيد بن محمد آل حسين في المحافظة أمس، مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة عبدالله بن ضاوي الرويس يرافقه أحد المستثمرين في مجال النزل الريفي.

وتناول اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في مجال النزل الريفي بالمحافظة لما تحويه من إمكانات طبيعية وتراثية وأثرية تجعل من المحافظة هدفا جاذبا للاستثمار في هذا المجال السياحي، والسعي لتطوير القطاع السياحي للإسهام في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع روية المملكة 2030.

من جهته عبر الرويس عن شكره لمحافظ الدوادمي على حسن الاستقبال واهتمامه ومتابعته الدائمة لما فيه خدمة المحافظة.

// انتهى //

13:56ت م

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الدوادمي 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسالتقى محافظ الدوادمي رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة زيد بن محمد آل حسين في المحافظة أمس، مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة عبدالله بن ضاوي الرويس يرافقه أحد المستثمرين في مجال النزل الريفي.وتناول اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في مجال النزل الريفي بالمحافظة لما تحويه من إمكانات طبيعية وتراثية وأثرية تجعل من المحافظة هدفا جاذبا للاستثمار في هذا المجال السياحي، والسعي لتطوير القطاع السياحي للإسهام في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع روية المملكة 2030.من جهته عبر الرويس عن شكره لمحافظ الدوادمي على حسن الاستقبال واهتمامه ومتابعته الدائمة لما فيه خدمة المحافظة.// انتهى //13:56ت م0086

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